بوسي تشارك متابعيها أحدث إطلالة على إنستجرام

نشرت المطربة الشعبية بوسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت بوسي، بإطلالة جذابة وأنيقة ترتدي فستانا قصيرا عاري الكتفين يبرز جمالها، باللونين البني والأسود الذى يبرز أناقتها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الاسود، تتناسب مع ظهورها.
ومن الناحية الجمالية وضعت بوسي ميكب بالألوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها".
وتحرص بوسي على مشاركة صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالتها متنوعة وعصرية وتنوع بين الكاجوال والشهرة.
يذكر أن احدث أعمال بوسى مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب وقامت ببطولته الفنانة سيرين عبد النور.
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