100 صورة.. نجوم الفن والمجتمع في عزاء محمود ياسين

وتواجد في عزاء محمود ياسين، العديد من الشخصيات العامة في العزاء، ومن الوسط الفني، وذلك بعدما أقيمت صلاة الجنازه أمس الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة. وتقدم عزاء الرجال السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين (نجل الفنان الراحل)، والفنان محمد رياض (زوج ابنته رانيا)، وكان أول الحضور: النائب البرلماني محمد أبو العينين، شريف منير، ليلى علوي، أحمد آدم، نهال عنبر، محمد الشرنوبي.

وحضر العزاء أيضًا: وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، محمد رمضان، نضال الشافعي، حسن الرداد، إلهام شاهين، عبد الرحمن أبو زهرة، خالد محمود، دعاء فاروق، ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة، سمي رصبري، هاني شاكر، أحمد العوضي، المخرج خالد جلال، علي الحجار، مجدي عبد الغني، آيتن عامر، نادية مصطفى، فاروق فلوكس، محمود حميدة، عماد رشاد، عمرو الليثي، أحمد بدير، وفاء عامر.

وتوفي الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة وما زال الفنان الكبير محمود ياسين يتصدر تريندات منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيله يوم الاربعاء الماضي. بينما شارك في تشييع جثمان محمود ياسين عدد من نجوم الفن منهم حسين فهمي وعزت العلايلي وغيرهما. ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، الرصاصة لا تزال فى جيبي، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في جميع المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و"بورسعيد" و"الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا جميع عمليات التصوير، وتدور أحداثه حول المجند الشاب "محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبد القدوس والإخراج لـ حسام الدين مصطفى، وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان. فيلم "الظلال فى الجانب الآخر، كان من بين أعماله المميزة، وشاركه البطولة نجلاء فتحي ومديحة كامل ومن إخراج خالد شعث، تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين بطلي العمل" محمد" و"روز" وتلقي ظلال السياسة وقتها وأجواء الحرب نفسها على هذه القصة. وكان "حائط البطولات" آخر أفلام محمود ياسين التي أرَّخت لحرب السادس من أكتوبر، حيث ظل حبيس الأدراج لم يعرض على الجمهور لسنوات طويلة، حيث أثار الكثير من الجدل.

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