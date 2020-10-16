صور وفيديو الفنانة حلا نورة تعلن ارتدائها الحجاب: "جرحي التئم"

حلا نورة الفنانة السعودية المقيمة بالكويت، أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسبب حديثها عن الاعتزال وارتداء الحجاب، بسبب ضغط أسرتها عليها، إلى أن فاجئت الجميع اليوم الجمعة، بإعلان ارتدائها الحجاب بالفعل.

حلا نورة ترتدي الحجاب

حلا نورة نشرت عبر حسابها على انستجرام، صور وفيديوهات ظهرت فيها مرتدية الحجاب بالإضافة إلى ملابس واسعة وعلقت قائلة: "خلاص جرحي التئم، حلو الحجاب علي؟.. كيف تجاوزتم مزاجكم السيء"، وهو ما فسره الجمهور بأنها حرصت على تجاوز أزماتها السابقة بارتداء الحجاب والتقرب إلى الله أكثر.

وحرص عدد كبير من متابعي حلا نورة على التفاعل معها والدعاء لها بالثبات على قرارها بارتداء الحجاب، كما أنها حرصت بدورها على توجيه الشكر لهم بسبب دعائهم لها.

حلا نورة تثير الجدل بعد حذف صورها

حلا نورة قد أثارت الجدل بين الجمهور قبل حوالي 10 أيام، عندما حذفت كافة صورها من على حسابها بانستجرام، ما عدا مقطعي فيديو حديثين، كما قررت وقتها التفاعل بكثافة مع الجمهور وتعليقاتهم على إحدى فيديوهاتها، والتي استعرضت فيه شعرها وهي تقوم بتصفيفه، وأكدت في التعليقات أنها لم تحذف الصور، لكنها قامت بوضعهم في الأرشيف فقط، كما ردت على تعليق أحد المتابعين الذي أراد أن يعرف حقيقة الأنباء الخاصة بضغط أسرتها عليها، من أجل الاعتزال وترك التمثيل.

وبالفعل أجابت حلا نورة على المتابعين وأكدت أن أسرتها تضغط عليها بالفعل من أجل الاعتزال وارتداء الحجاب، لافتة إلى أنها تفكر في الأمر جديا هذه الفترة لكنها لم تصل إلى قرارها النهائي بعد، وأضافت: "أهلي يضغطون عليا يبوني أتحجب..ادعوا لي الله يكتب لي الخير ويوفقني".

اعتزال حلا نورة وتراجعها

تصريحات حلا نورة أثارت الجدل بين جمهورها، حيث اتهمها بعضهم بأنها تريد لفت أنظار متابعيها، بحديثها عن الاعتزال والحجاب، والبعض الآخر شجعها على تلك الخطوة في حال إذا كانت ستُقدم عليها عن اقتناع، وهو ما قامت بفعله اليوم، وأعلنت ارتدائها الحجاب، لكن سرعان ما تراجعت عن هذا القرار وأكدت في لقاء تلفزيوني أنها ترى نفسها ممثلة ناجحة وسوف تكمل مشوارها، وأنها اتخذت هذا القرار تحت ضغط عصبي ونفسي.

ومن المعروف أن حلا نورة ممثلة ومغنية سعودية مقيمة بالكويت، بدأت مسيرتها الفنية كمغنية، قبل أن تقتحم مجال التمثيل عام 2009 من خلال مسلسل "قلوب حائرة"، ثم شاركت بالعام التالي في مسلسل "وعد لزام"، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها "غريب الدار" و"مسكنك يوفي".