مهند الحمدي يكشف حقيقة خضوعه لعمليات تجميل..وماذا عن شخصيته في "دفعة بيروت"؟!

مهند الحمدي الفنان السعودي كشف في لقائه مع برنامج "MBCTrending" المعروض على قناة "mbc4" عن حقيقة خضوعه لعمليات تجميل خلال الفترة الماضية، كما تحدث كذلك عن تجربته مع مسلسل "دفعة بيروت" والفارق بينها وبين مسلسل "دفعة القاهرة" الذي عرض العام الماضي.

مهند الحمدي يوضح الفارق بين "دفعة بيروت" و"دفعة القاهرة"

مهند الحمدي أكد في تصريحاته لبرنامج "MBCTrending" أن هناك اختلاف كبير بين مسلسل "دفعة القاهرة" و "دفعة بيروت" من ناحية الفكرة والإنتاج والإخراج، وأن المسلسل الجديد سوف يرفع من مستوى المنافسة الدرامية بسبب حجم تنفيذه المتقن والابتكار في جميع عناصره فقال:"مسلسل (دفعة القاهرة) بالنسبة لي هو بداية النجاح والعمل الذي سوف اظل اتذكره دائما لأنه بداية مهند الحقيقية لكن (دفعة بيروت) هو عمل يعد تجربة مختلفة من جميع النواحي من الإخراج والكتابة والإنتاج، واستطاع المخرج علي العلي أن ينفذ عمل سوف يرفع من مستوى المنافسة بسبب ما تم تنفيذه في المسلسل الجديد، والجميع سوف يرى على الشاشة العمل ويحكم بنفسه".

مهند الحمدي يكشف تفاصيل شخصيته في "دفعة بيروت"

مهند الحمدي تحدث عن الأزمات التي لاحقت تصوير مسلسل "دفعة بيروت" بداية من أزمة كورونا، كما كشف عن تفاصيل شخصية "منصور" التي يقدمها في مسلسل "دفعة بيروت" فقال: "شخصية منصور بها تناقضات كبيرة، واحتمال أن يكرهها الجمهور، لأنها متقلبة وفي نفس الوقت عميقة، وأتمنى أن لا يحكم الجمهور عليها بقسوة من البداية"، وأضاف مهند الحمدي: "بداية تصوير مسلسل (دفعة بيروت) كانت بشكل طبيعى لكن توقفنا بسبب أزمة كورونا، لكن رغم هذه الازمات استطعنا أن نستكمل العمل الذي افتخر به لأنه فرصة لأي فنان".

A post shared by (@mbctrending) on Oct 15, 2020 at 12:36pm PDT

مهند الحمدي عن خضوعه لعمليات تجميل: "هذه أشياء لا تضيف للجمهور"

مهند الحمدي أشار كذلك إلى ما يتم ترديده عن خضوعه لعمليات تجميل خلال الفترة الماضية، حيث أكد أن هذا الحديث لا يضيف إلى الجمهور أي جديد، لذلك لا يفضل الحديث عنه فقال: "الحديث عن خضوعي لعمليات تجميل من الأشياء التي لا أهتم بالرد عليها فكل شيء واضح، وهذه الأشياء لا تهم الجمهور ولا تضيف له أي شيء، وأعرف تماما مدى محبة الجمهور لمهند الحمدي، وحتى إذا تحدثت عن هذا بإيجابية فهو أيضا لا يضيف".

A post shared by (@mbctrending) on Oct 15, 2020 at 12:50pm PDT

"دفعة بيروت" من المقرر أن تعرض أولى حلقاته اليوم 16 أكتوبر على منصة "شاهد VIP"، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الخليج والعرب وهو من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخرج علي العلي.