صور النجوم في عزاء الفنان محمود ياسين

عزاء الفنان محمود ياسين احتشد به العديد من النجوم حيث أقيمت مراسم العزاء مساء اليوم في مدينة زايد بمصر، حيث حرص كبار النجوم على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل.

احتشاد النجوم في عزاء الراحل محمود ياسين

عمرو محمود ياسين نجل الفنان الراحل محمود ياسين استقبل المعزين في والده الراحل حيث تواجد مجموعة كبيرة من كبار النجوم يتقدمهم الفنان المصري يوسف شعبان الذي كان من أوائل المتواجدين في العزاء، وكان في استقباله الفنان محمد رياض زوج الفنانة رانيا محمود ياسين، كما تواجد في العزاء كل من الفنان أحمد العوضي، وكمال أبو رية، وشريف منير، ومحمود حميدة، وإلهام شاهين والفنانة ليلى علوي، ومحمد الشرنوبي، كما تواجد كذلك الفنان صلاح عبد الله، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، كما تواجد كذلك في العزاء كل من الفنان أحمد آدم، والإعلامي محمود سعد، والفنانة نادية مصطفى، والفنانة لطيفة.

محمد رمضان يقدم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل محمود ياسين

محمد رمضان الفنان المصري كان من أبرز النجوم الذين قدموا واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل محمود ياسين، كما قدم العزاء كذلك في الفنان الراحل كل من الفنانة نهال عنبر والمخرج أحمد خالد موسى، والموسيقار هاني مهنا، والإعلامية سهير شلبي، والإعلامى سيف زاهر، وقد شهدت جنازة الفنان محمود ياسين التي أقيمت في مسجد الشرطة بمدينة زايد احتشاد العديد من النجوم من أجل توديع الفنان محمود ياسين،وكان في مقدمة الحاضرين أسرة الفنان الراحل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، والفنانة شهيرة التي ظهرت عليها حالة التأثر الواضحة برحيل زوجها الفنان الكبير، وظهرت وهي جالسة على مقعد وتدعو للفنان الراحل.

كبار النجوم يودعون الراحل محمود ياسين

محمود ياسين قد حضر جنازته العديد من كبار النجوم الذين كانوا في الصفوف الأمامية في الجنازة منهم الفنان حسين فهمي،ونادية الجندي، وعزت العلايلي، ورشوان توفيق، وسهير المرشدي، والمخرجة إنعام محمد علي، كما انهارت الفنانة سهير رمزي في مراسم دفن الفنان الراحل محمود ياسين، وسيطرت عليها حالة من البكاء المستمر مما تسبب في فقدانها للوعي، مما جعل العديد من النجوم المشاركين في الجنازة يساعدونها من أجل أن تستعيد وعيها.

محمود ياسين تسبب خبر وفاته يوم الأربعاء الماضي في صدمة وحزن كبير في الوسط الفني وللجمهور وذلك بسبب قيمة واسم الفنان الراحل الذي قدم عشرات الأعمال الشهيرة والمميزة في مسيرته الفنية الطويلة، وقد نعى العديد من النجوم الفنان محمود ياسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقدموا لأسرته العزاء.