طارق العريان يستجيب لرسالة نجل أصالة ويلتقي طفليه بعد غياب 7 أشهر..صور

طارق العريان المخرج المصري يبدو أنه استجاب لرسالة طارق الذهبي نجل طليقته المطربة السورية أصالة، بعد أن دعاه الأخير بمعاودة الاهتمام بعائلته وهو ما اعتبره البعض محاولة من خالد للم شمل عائلته مجددًا بعد فترة من انفصال والدته عن طارق العريان.

أول ظهور لطارق العريان مع طفليه من أصال منذ أشهر

طارق العريان كان معتادًا أن يشارك الجمهور على انستجرام باستمرار بصوره مع طفليه من أصالة، آدم وعلي، لكنه توقف عن مشاركة صوره معهما منذ شهر مارس الماضي، فلم يشارك منذ هذا الحين أي صور جديدة برفقتهما، لكنه قرر عودة توثيق اللحظات العائلية مع طفليه مجددًا اليوم الجمعة.

طارق العريان يستجيب لرسالة نجل أصالة؟

طارق العريان نشر اليوم صورة ظهر فيها برفقة طفليه آدم وعلي، وهم داخل حوض السباحة، وعلق عليها قائلًا: "ألمع الألوان في حياتي.. علي وآدم"، وجاءت الصورة بعد مرور 3 أيام من رسالة خالد الذهبي.

ولاقت الصورة تفاعل قطاع كبير من متابعي طارق العريان، وعبروا عن مدى سعادتهم لاستجابته السريعة لرسالة نجل طليقته.

وكان خالد الذهبي قد نشر عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، صورة ظهر بها وهو يستمع إلى إحدى الأغاني والتي يبدو إنها من الأغاني المفضلة لطارق العريان، بعدما أشار خالد الذهبي إليه في الستوري، وهو ما أثار الجدل والتساؤلات حول ما يعنيه ابن أصالة من رسالته غير المباشرة إلى طارق العريان بعد طلاقه من والدته.

رسالة خالد الذهبي لطارق العريان

ولم يكتف خالد بالرسالة غير المباشرة، ووجه رسالة أخرى مباشرة إلى طارق العريان ونشر صورة له مع والدته وأخويه التوأم "علي وآدم" من طارق العريان، والتي بدا وكأنه يذكره بهما ويطلب منه أن يعيد حساباته من أجل عائلته والتي من بينها أصالة أيضاً، وأشار إلى طارق العريان مجدداً في رسالته.

واستعان خالد الذهبي في الرسالة بجملة شهيرة من فيلم "الأب الروحي" والتي تتحدث حول أهمية العائلة، وهي العبارة المفضلة لطارق العريان في الفيلم، وقال ابن أصالة تعليقاً على الصورة:"أخبرنى.. هل تقضي الوقت مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلاً حقيقياً.. أعلم أنه اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل، لذا أسدي لي معروفاً وأعد مشاهدته من أجلي".

واختتم ابن أصالة رسالته إلى طارق العريان بطلب آخر وهو أن يملأ الفراغ الموجود في الرسالة من أجله أيضاً وبسرعة كبيرة، وهو ما فهمه البعض أنها إشارة إلى الفراغ الذي تركه طارق العريان في العائلة بعد طلاقه من أصالة، وكذلك دليلاً على محاولات خالد لإقناع الطرفين بالعودة مرة أخرى.