فيديو رانيا يوسف:"أخشى من المرض وبناتي لن يتزوجن قبل سن الـ30"

رانيا يوسف حلت ضيفة على برنامج "3 ستات" المعروض على شاشة قناة "صدى البلد" وكشفت الفنانة المصرية عن تفاصيل كثيرة عن علاقتها بكل من ابنتيها نانسي وياسمين، ورأيها في العمر المناسب لزواجهما، كما تحدثت كذلك عن أكثر الأشياء التي تخشى منها.

رانيا يوسف: "المرض وعدم العمل أكثر الأشياء التي أخشاها"

رانيا يوسف كشفت في لقائها مع برنامج "3 ستات" عن أكثر الأشياء التي تخشى منها حيث أوضحت أن المرض وعدم العمل هما أكثر الأشياء التي تخشاها، وأوضحت أنها غير مؤهلة لكي تعيش بدون أن تعمل فقالت: "المرض وقلة الشعل من أكثر الأشياء التي تخيفني في حياتي، فلست مؤهلة من أجل أن أعيش بدون عمل، وبالنسبة لي الموت أسهل من المرض الذي اعتقد أنه رحلة صعبة، لذلك هو من الأشياء التي أخشاها، وأشعر بالغربة في أوقات كثيرة وبالتحديد عند الجلوس مع أشخاص يختلفون عن أفكاري".

رانيا يوسف: "اتفقت مع بناتي على عدم الزاوج قبل سن الـ30"

رانيا يوسف تحدثت كذلك عن رغبتها في عدم زواج أي من ابنتيها قبل سن الـ30 حتى تستمتع كل منهما بحياتها الشخصية وعدم تحمل المسئولية بشكل مبكر فقالت: "اتفقت مع بناتي على عدم الزواج قبل سن الـ30، لكي لا يتحملوا مسئولية أي شخص، فأفضل أن تنتهى ابنتي من دراستها بشكل كامل، وأن تحقق ذاتها، وأن تستمتع بحياتها وعندما تجد الشخص المناسب فهنا تتزوج، وسوف اتعامل مع زوج ابنتي بشكل طبيعى ولن أكون (حماة) صعبة إذا كان شخص ابن حلال ويحب ابنتي".

رانيا يوسف : "أتمنى أن لا تشبهني كل من نانسي و ياسمين"

رانيا يوسف تحدثت كذلك عن أمنيتها في أن تتخصص كل من ابنتيها ياسمين ونانسي في إدارة الاعمال والابتعاد عن عالم الفن، في وقت أكدت فيه أنها لا تتدخل في اختيارتهما، كما أوضحت أنها لا ترغب في أن تشبهها أي من ابنتيها في أي شيء فقالت: "المعاملات المالية أتمنى أن تكتسب بناتي المهارة في التعامل بها حيث أنني لم اكن ناجحة في ذلك، وأتمنى أن تعمل كل منهما في إدارة الأعمال، ولا أفضل أن تعمل أي منهما في الوسط الفني، لكن في النهاية هما أحرار" وأضافت رانيا يوسف: "ابنتي ياسمين تشبهني في الهدوء أما نانسي فهي معترضة طول الوقت، وأتمنى ان لا تشبهني أي بنت من بناتي".

رانيا يوسف خلال الساعات الماضية احتفلت بعيد ميلاد ابنتها نانسي الـ17 حيث نشرت فيديو يضم مجموعة صور تجمعها بها وعلقت عليه قائلة: "عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنه وانتي حته مني وهفضل دايماً سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيدة ومبسوطه وتكبري أكثر في حياتك. عدي 17 سنه بس هتفضلي طفله مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما".