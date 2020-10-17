شيماء شريف تطلق أغنية "هَدي هَدي".. فيديو

طرحت الفنانة شيماء شريف أغنيتها الجديدة " هَدي هَدي" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصاتها الإلكترونية المختلفة.

الأغنية من كلمات حيدر السعدي، ألحان أحمد العتباني، وتوزيع موسيقي ياسر ماجد، هندسة صوت مصطفى رءوف وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة الماضية في المدينة الإندونيسية بالي مع المخرج سامي بساط.

يذكر أن شيماء شريف طرحت مؤخرا أغنية "كان ليه" من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، وقام بتوزيعها أحمد عبد السلام، مكس وماستر مصطفى رءوف، إخراج سامي بساط.

وتقول كلمات الأغنية

هَدي هَدي هَدي

هَدي اللعب يا عم

هَدي اللعب يا عم .. فيِ ولا مهتم

صَدِك عذبني وبيك .. القلب مغرم

لِمسهرني ليل وليل .. زايد دلالك حيل

خليتك براسي .. كافي دلال إتلم

هَدي هَدي هَدي

هَدي اللعب يا عم

عنك ولا استغنى .. وبحبك اتهنى

تصفالي اتمنى .. ياللي بهواك احلم

لِمسهرني ليل وليل .. زايد دلالك حيل

خليتك براسي .. كافي دلال إتلم