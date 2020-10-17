طارق العريان: لا تبالِ بالانتقاد فالحشرات تهاجم المصابيح المضيئة

نشر المخرج طارق العريان، صورة له عبر حسابه بموقع الصور "إنستجرام"، ظهر فيها مع نجليه من مُطلقته الفنانة أصالة نصري "علي وآدم"، في أول رد له على انتقاد "خالد الذهبي" ابن الفنانة السورية له، بسبب عدم سؤاله عن طفليه بعد انفصاله عن والدته أصالة.

وعلق طارق العريان، على صورته مع نجليه قائلًا: "يوم العائلة مع رجالي علي وآدم" وكتب تعليقا اخر "لاتبالي بالانتقاد فالحشرات تهاجم المصابيح المضيئة دائمًا"



يأتي ذلك بعدما هاجم خالد الذهبي ابن الفنانة أصاله، المخرج طارق العريان، طليقها، وذلك لعدم اهتمامه بتوءميه من اصالة.



ونشر صورة مع اصالة واخويه التوءم وعلق موجها كلامه لطارق العريان: «أخبرنى. هل تقضي الوقت مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلًا حقيقيًا ". أعلم أنه اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل. لذا أسدي لي هذه الخدمة وأعدِ جدّتها لي .. وتابع حديثه قائلا: "شيء آخر ، املأ الفراغ من أجلي بسرعة كبيرة».



وكانت أصالة أعلنت قرار انفصالها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت مشاعر أولادي".



يذكر أن احدث ألبومات أصالة الفنية، "في قربك" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها "جابوا سيرته"، و"نكتة بايخة"، و"حيطة سد"، و"مبقاش سر" وغيرها.

