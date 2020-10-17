فيديو راقص لنبيلة عبيد يعرضها للهجوم بعد كسرها الحداد على زميلها محمود ياسين

نبيلة عبيد الفنانة المصرية الكبيرة تعرضت لانتقادات من قبل بعض من متابعيها بسبب عدم حدادها على زميلها الراحل الفنان محمود ياسين والذي يقام عزاءه اليوم بحضور العديد من النجوم، في وقت نشرت فيه الفنانة المصرية فيديو راقص من أحد أفلامها.

هجوم على نبيلة عبيد بسبب عدم حدادها على الراحل محمود ياسين

نبيلة عبيد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو يحتوى على مقاطع لها من فيلم "الراقصة والسياسي" الذي شاركت في بطولته عام 1990، وذلك على خلفية أغنية "عدى الكلام" للمطرب المغربي سعد لمجرد، الذي أشادت الفنانة المصرية بصوته فكتبت: "الجمال عدى الكلام..سعد المجرد صوت جميل من المغرب العزيز..المشاهد من فيلم (الراقصة و السياسي) وحشتوني مساء الفل على عيونكم"، وقد انتقد بعض المتابعين توقيت نشر الفيديو الذي لا يتناسب مع فترة الحداد على الفنان الراحل محمود ياسين حيث كتبت متابعة تقول: "اتصور اليوم الثالث على وفاة زميلك محمود ياسين"، ولم تعلق الفنانة على هذه التعليقات التي وجهت لها.

نبيلة عبيد عن أغاني سعد لمجرد: "خلينا دايما نتجمع حوالين الحاجة الحلوة"

نبيلة عبيد أثار كذلك الفيديو الذي نشرته جدلا حيث اعتبر البعض أن الفنانة بترويجها لأحدث أغاني الفنان سعد لمجرد دوت الخليج إشارة منها بأنها ضد الحملة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وتحديدا بعدما تم الإعلان عن مشاركته في حفل غنائي جديد في العاصمة المصرية القاهرة والذي تم إلغائه بعد ذلك تحت الضغوط التي تعرضت لها الشركة المنظمة للحفل، وقد علقت الفنانة المصرية على نشرها لأغنية سعد لمجرد قائلة: "خلينا دايما نتجمع حوالين الحاجة الحلوة، ونبعد عن أي حاجة بتفرق".

A post shared by (@nabilaebeedofficial) on Oct 16, 2020 at 9:37am PDT

نبيلة عبيد ترد على شائعة خطوبتها

نبيلة عبيد قد تعرضت خلال الفترة الماضية لأكثر من شائعة كان آخرها خطوبتها والتي جعلت الفنانة المصرية ترد عليها بعدما تم تداولها عبر عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت في تسجيل صوتي لبرنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر قناة دبي، إن كل ما يقال عنها مجرد شائعات، فقالت نبيلة عبيد: "كذب زي العادة، يعني إمبارح كان في ناس بيقولوا على فنان توفي، والنهاردة الإشاعة دي.. كل دا كلام فاضي، كلام فارغ"، وبالرغم من عدم انتشار تلك الشائعة إلا في نطاق محدود، وسط عدد من متابعي النجمة القديرة، إلا أن نبيلة عبيد قررت نفيها بنفسها، وإعلان استيائها من تداول مثل هذه الشائعات.

"سكر زيادة" هو آخر الأعمال التي شاركت في بطولته الفنانة نبيلة عبيد مع النجمة نادية الجندي والذي عرض في شهر رمضان الماضي، كما شارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد، ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.