نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، في أحدث ظهور لها. وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية شميز باللون الزاهي، مع جاكيت كت كلاسيكي و جيبة باللون الاسود ، مما كشف عن قوامها الرشيق. وعلقت رضوي الشربيني قائلة :‎لبست زى البنات الصغيره وقلت يلا بقى اقرا ايضا : وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي : قمر ، انيقة جدا ، تجنني يا جميلة يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زي البنات الصغيرة.. رضوي الشربيني تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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