أخبار الفن| نيللي كريم تبكي على التلفزيون.. ومصطفى قمر يفتتح مطعمه

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها دائما ما كانت تفضل دروس البالية، معقبة" كنت بحب أدي أصحابي في المدرسة دروس باليه..كنت بحب أبقى مدرسة".

نشر الفنان عمر كمال فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، في أحدث ظهور لها.

ينطلق الفيلم القصير "شكوى" للمخرجة اللبنانية فرح الشاعر في عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.