وقامت الشرطة الهندية، بمداهمة منزل "أرشانا جالراني"، صباح الثلاثاء 13 أكتوبر الماضي، وتم اعتقالها واقتيادها للاستجواب، وأفادت تقارير الشرطة بأن «جالراني» تم وضعها تحت المراقبة منذ إدانة صديقها في قضية مخدرات في أواخر سبتمبر الماضي.
من ناحية أخرى، داهمت الشرطة أيضا منزل فيرين خانا، الذي ألقي القبض عليه في قضية تعاطي المخدرات ذاتها، التي تضم صناع السينما في بوليوود، ووجهت اتهامات إلى 13 شخصًا حتى الآن وتم القبض على 5 منهم.
وُلدت "سانجانا" في بنغالور وظهرت لأول مرة في فيلم التاميل لعام 2006 Oru Kadal Sevier، كما عملت أيضًا في فيلم Kannada "Dirty Wife".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخدرات وحفلات سرية.. القبض على نجمة شهيرة واتهام آخرين بالتعاطي والاتجار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.