مخدرات وحفلات سرية.. القبض على نجمة شهيرة واتهام آخرين بالتعاطي والاتجار

كشفت تقارير إخبارية هندية، عن قيام الشرطة بالقبض على نجمة بوليوود " أرشانا جالراني" مؤخرًا في قضية تعاطي مخدرات، وأشارت إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيقات حتى الآن.

وأضافت التقارير، أنه تم إلقاء القبض أيضًا على الممثلة راجيني دويفيدي، بتهمة إمداد «أرشانا» بـ المخدرات في حفلات رفيعة المستوى، ومخصصة لذلك بشكل سري.

وقامت الشرطة الهندية، بمداهمة منزل "أرشانا جالراني"، صباح الثلاثاء 13 أكتوبر الماضي، وتم اعتقالها واقتيادها للاستجواب، وأفادت تقارير الشرطة بأن «جالراني» تم وضعها تحت المراقبة منذ إدانة صديقها في قضية مخدرات في أواخر سبتمبر الماضي.

من ناحية أخرى، داهمت الشرطة أيضا منزل فيرين خانا، الذي ألقي القبض عليه في قضية تعاطي المخدرات ذاتها، التي تضم صناع السينما في بوليوود، ووجهت اتهامات إلى 13 شخصًا حتى الآن وتم القبض على 5 منهم.