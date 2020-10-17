باللون الأسود.. دينا تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة دينا، صورة جديدة من آخر جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت دينا في جلسة تصوير جديدة ومختلفة باللون الأسود متخذة وضعية الرقص ومتصدرة أغلفة إحدى المجلات، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

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وشاركت دينا في مسرحية "ألابندا" عام 2001 وتزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.

وجسدت دينا دور الراقصة في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقة في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.