بإطلالة كاجوال.. إيمي طلعت زكريا تتألق في أحدث ظهور لها

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد، وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وكانت الفنانة إيمي طلعت زكريا، قد أعلنت أنها تعتزم قريبا التحضير لتصوير فيلم روائي قصير يسرد قصة حياة والدها الراحل. وقالت إيمي، ببرنامج "چوليو وروميت" على قناة النهار، إن شقيقها "عمر" هو الشخصية الأمثل لتجسيد شخصية والدها في هذا الفيلم. وبسؤالها عما إذا كان هناك فيلم أو مسلسل عن طلعت زكريا، مَنْ يجسد شخصيته؟، فقالت: "بابا كان شايف إن محمد عبدالرحمن توتا واخد من شخصيته، وكان شايفه الأقرب منه في أسلوبه الكوميدي".

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