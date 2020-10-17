شاهد.. بسمة وهبي من داخل غرفة العمليات.. والجمهور يدعو لها

وظهرت بسمة وهبة داخل غرفة العمليات وهي ترتدي ملابس العمليات، وطلبت من الجمهور الدعاء لها وقالت "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء".
وعلقت وهبة على الفيديو: "من لندن أسالكم الدعاء العملية حالا".
كشفت الإعلامية المصرية الشهيرة، بسمة وهبة، عن معاناتها من مرض نادر، لا يصاب به كثيرون في العالم، لكنها لم تفصح عنه إلا بعد تعرضها لهجوم حاد بسبب كثرة سفرها للعلاج في الخارج.
وردت الإعلامية التي اشتهرت بتقديمها برنامج "شيخ الحارة" في رمضان العام الماضي على منتقدي كثرة سفرها للخارج للعلاج، وعدم ذهابها إلى المستشفيات المصرية، قائلة "التخصص مش موجود في مصر لأنه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع أطلع أتعالج ولا أقعد أموت في مصر".
وأشارت بسمة وهبة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إلى أن نسبة المصابين بهذا المرض فى مصر قليلة للغاية، لذا ستسافر لتتلقى علاجه فى الخارج.
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