أمتعنا بكل أدواره المختلفة.. سينرجى تحتفل بعيد ميلاد محمد لطفى

وعلقت سينرجى قائلة :" النهاردة بيحتفل الفنان الجميل والرياضي محمد لطفي واللي امتعنا بكل أدواره المختلفة والجديدة كل سنة وانت طيب ودايما معانا .. فاكر كان اسمه ايه في مسلسل أيوب ؟".

احتفلت شركة الإنتاج سينرجى بمناسبة عيد مولد الفنان محمد لطفى وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصلالاجتماعيى "تويتر".

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فيلم الباشا تلميذ تم عرضه عام "2004" تدور أحداث الفيلم الكوميدي الرومانسي في قالب الأكشن حول ضابط شرطة شاب يكلف بكشف عصابة كبرى لتجارة المخدرات في إحدى الجامعات الخاصة فيتنكر في شكل طالب بالجامعة، ليتمكن من الاندماج داخل شلة من الأصدقاء ليصل من خلالهم إلى العصابة.

وشارك محمد لطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير