عرض فيلم The Untouchables بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء المقبل

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي،الفيلم الأمريكى The Untouchables، يوم الأربعاء المقبل. فيلم The Untouchables بطولة روبرت دى نيرو، شون كونرى، كيڤين جارسيا وإخراج براين دى بالما . وحصل الفيلم علي جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد" شون كونرى" وجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد "شون كونرى" وجائزة الأكاديمية البريطانية لأفضل ممثل" شون كونرى" وجائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج "باتريسيا فون" وجائزة الأوسكار لأفضل تصميم ازياء"مارلين فانس" وجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية" انيو موريكونى". ويقام العرض بمقر مركز الثقافة تحت إشراف الناقد السينمائي مجدي الشحري بمقر المركز،مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية،حيث يتطلب حضور العرض المرور من خلال من بوابة التعقيم وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.

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