أحمد خالد صالح ينضم لفريق «نجيب زاهي ذركش»

انضم الفنان أحمد خالد صالح لفريق عمل مسلسل "نجيب زاهى ذركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى والمقرر عرضه رمضان المقبل.
المسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى، ويشارك في بطولته كل من أنوشكا، كريم عفيفي، رامز أمير، إسلام إبراهيم، وجاري ترشيح باقي النجوم المشاركين في العمل، وبدأت أسرة العمل التصوير منذ مايقرب من أسبوعين استعدادا لعرض العمل فى موسم دراما رمضان المقبل.
وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، اضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.
كان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى "بالحجم العائلى" فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.
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