فيديو مصطفى قمر يغني مع ابنه تيام ويكشف عن تعرضه لموقف محرج بسببه

مصطفى قمر استمر مع نجله تيام قمر في الجزء الثاني من حلقة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على شاشة قناة "cbc"، في الكشف عن العديد من المواقف الطريفة والمحرجة التي جمعتهما، كما قدم تيام قمر أكثر من "ديو" غنائي مع والده أثناء الحلقة.

مصطفى قمر يتحدث عن موقف محرج بسبب دور قدمه نجله تيام قمر

مصطفى قمر أكد أثناء لقائه مع برنامج "معكم" عن أمتلاك نجله تيام قمر لموهبة التمثيل والتي ظهرت منذ الصغر حيث كان يشارك في العديد من الأعمال المسرحية داخل مدرسته ثم استمر في المشاركة في أعمال مسرحية جديدة أثناء فترة دراسته في الجامعة الأمريكية بمصر فقال مصطفى قمر: "تيام يمتلك شخصية مختلفة ومنفردة منذ كان صغيرا، واعتقد أنه لديه أدواته ففي مرحلة الطفولة حضرت له مسرحية كان يقدمها باللغة الانجليزية ووجدت تفاعل كبير من الجمهور مع دوره المضحك الذي كان يقدمه، ثم استمرت موهبته في الجامعة التي قدم أكثر من عمل مسرحي بها وتسبب في إحراجي أمام زملائي بسبب طبيعة الدور الذي قدمه في هذه المسرحية على الرغم من كونه قدم الدور بنجاح".

تيام قمر شارك في طفولته في فيلم "بحبك وأنا كمان"

تيام قمر تسبب كذلك في إحراج والده عندما حكم عليه بتصوير مقطع "تيك توك" معه على الهواء يقدم من خلاله شخصية "سمير سبوت" والتي قدمها الفنان فتحي عبد الوهاب في فيلم "بحبك وأنا كمان" الذي عرض في عام 2003، واستعار تيام قمر هاتف محمول من شقيق والده الذي تواجد كأحد ضيوف الحلقة، وحصل مصطفى قمر على إشادة الجمهور بعدما نجح في تنفيذ المقطع، بينما كشف كذلك عن مشاركة نجله تيام في هذا الفيلم عندما كان عمره 8 سنوات فقط.

مصطفى قمر يشارك نجله غناء أكثر من "ديو"

مصطفى قمر قدم كذلك أثناء تواجده في الحلقة أكثر من أغنية منها "شابيك" للفنان الكبير محمد منير، كما شارك في غناء ديو "واه يا غزالي" مع شقيقه، وقدم كذلك ابنه تيام قمر ديو " دباديبه"و "هنحب أيامنا" مع والده، وكان تيام قمر قد تحدث في الجزء الأول من الحلقة التي جمعته مع والده عن مدى تأثر جيل الشباب بالتكنولوجيا، وأكد أن الإمكانيات التكنولوجية المتعددة، جعلت هناك عدة صعوبات تواجه هذا الجيل، في كل المجالات، حيث إن الشاب أصبح مطالب بعمل شيء جذاب للغاية حتى يستطيع المنافسة، وأشاد تيام بحنية والده، ولفت إلى أنه يتركه يفعل ما يريده طوال الوقت، ولا يجبره على فعل أي شيء، كما أنه كان أحيانًا يشجع نجله على النوم وعدم الذهاب للمدرسة بسبب خوفه عليه.