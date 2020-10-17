هايدي موسى: طلقتك نفسي مسلسل اجتماعي يتناول موضوعات اجتماعية مهمة

أعربت الفنانة هايدي موسى، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "طلقتك نفسي" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على شاشة التليفزيون.

وأضافت هايدي في تصريح لـ"دوت الخليج":إنني سعيدة لعرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني لأسباب عديدة أبرزها أن المسلسل سيحصل على حقه في المشاهدة إضافة إلى أن هناك عدد كبير من الأعمال الدرامية تعرض في تلك الفترة ".

وتابعت :"مسلسل " طلقتك نفسي " مسلسل اجتماعي يناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية المهمة ومناسب عرضه في هذا التوقيت".

وسيتم عرض مسلسل "طلقتك نفسي" بداية من يوم الاثنين ١٩ أكتوبر في السابعة مساء، وذلك على قناة "النهار دراما".

مسلسل "طلقتك نفسي" يستعرض أغرب أسباب انتشار الطلاق ويشارك في بطولته كل من هاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى.

كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبروعايدة رياض وآخرون، ومن أخرج محمد النقلي، وإنتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.