لما كانت الدنيا حلوة.. ابنة رجاء الجداوى تسترجع ذكريات والدها ووالدتها

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يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي ودخلت العناية المركزة، ولكنها توفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.

شهد برومو فيلم "توأم روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.