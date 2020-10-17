بفستان جذاب.. بوسي تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت المطربة الشعبية بوسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت بوسي، بإطلالة جذابة وأنيقة ترتدي فستانا قصيرا. ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالتالى: -قمر -الفستان تحفة -وحشتينا يا فنانة اقرأ أيضًا: وتحرص بوسي على مشاركة صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالتها متنوعة وعصرية وتنوع بين الكاجوال والشهرة. يذكر أن احدث أعمال بوسى مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب وقامت ببطولته الفنانة سيرين عبد النور.

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