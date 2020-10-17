أشرف زكي يتقدم باستقالته من نقابة المهن التمثيلية والأعضاء يرفضون

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها على فيسبوك: «نعلن نحن الموقعين أدناه باسم الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية رفض استقالة السيد النقيب المحترم الدكتور أشرف زكى ودعمه بالتأييد والاستمرار في موقعه كنقيب وأخ وصديق لكل الأعضاء (زميلى العزيز خذ البوست كوبى بيست والصفة على صفحتك بعد كتابة اسمك و شعبتك)».
كان أشرف زكي، تقدم باستقالته أيضًا، في شهر سبتمبر الماضي، من منصب أمين صندوق نادي الزمالك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.
وكان آخر أعمال أشرف زكى مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى وأيتن عامر وأحمد مجدى ودياب وهبة مجدى وإخراج مرقس عادل، ومسلسل "لما كنا صغيرين" مع ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازى وإخراج محمد على وتم عرضهما فى شهر رمضان الماضى.
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