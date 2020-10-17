نشرت الفنانة ميس حمدان صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت ميس حمدان قائلة: "الابتسامة هي أقصر مسافة بين شخصين". ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى: -قمرر -شكلك حلو اوى اقرأ أيضًا: يذكر أن الفنانة الأردنية ميس حمدان من أكثر النجمات إثارة للجدل في عام 2020 فعلي الرغم من ندرة أعمالها الفنية هذا العام إلا أن أخبارها تتصدر محركات البحث، حيث تصدرت تريند مؤشر البحث جوجل بعدما نشرت مقطع فيديو وهي تتقمص دور فتاة قبيحة ترتدي الحجاب الأمر الذي دفع البعض لاتهامها بالتنمر على المحجبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بابتسامة ومكياج هادئ.. ميس حمدان تبهر متابعيها بأحدث إطلالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.