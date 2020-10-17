صباحك فى الجنة يا حبيبى.. رانيا ياسين تستعيد ذكريات والدها

وأضافت رانيا ياسين: "يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب..اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.. اللهم ! اغفرله وارحمه، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار".
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ونفت "رانيا محمود ياسين"، وجود خلاف بين عملاق الفن الراحل، والزعيم عادل إمام، وتابعت:"لا يوجد خلاف بين والدى والزعيم عادل إمام..والدى قال لى العمل مع الاستاذ عادل بيجيب النجاح".
وحضر الجنازة الفنانون نادية الجندي، وأحمد السقا، ودلال عبد العزيز، وأشرف عبد الغفور، ولبلبة، ونهال عنبر، وعماد رشاد، والمخرج محمد عبد العزيز".
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