ثنائي العود غسان ودينا يشاركان ذوي القدرات الخاصة في حفل افتتاح أولادنا

يقام مساء غد الأحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على المسرح الكبير بدار الأوبراىحفل افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر.

الحفل من إخراج وليد عوني ويضم مجموعة كبيرة من الفقرات منها ثنائي العود الشهير غسان ودينا عبد الحميد.

ويشارك في الحفل اثنين من أعضاء مؤسسة اولادنا وهم بلال على آلة السمسميه ومريم النجدي مع الكمان.

ويؤدي الأربعة في فقرة موسيقية رائعة السلام الوطني بمزج فني بين آلات العود والكمان والسمسمية.

من جانبه أعرب الفنان غسان اليوسف عن سعادته بمشاركة اولادنا ذوي القدرات فرحتهم بعيدهم السنوي الذي يضم العديد من المواهب التي تحتاج إلى دعم وتنمية مهاراتهم وهو ما تقوم به المؤسسة، مؤكدا أن خدمة هؤلاء الأطفال واجب وطني وإنساني.

واكدت الفنانه دينا عبد الحميد أن السعاده تغمرها لمشاركتها وزوجها غسان في افتتاح حدث كبير وهام مثل ذلك بالسلام الوطني علي عود واحد بالدمج مع موهبيتين حقيقيين من أبنائنا ذوي القدرات، ووجهت دينا الشكر للمؤسسة لما تقوم به تجاه تلك الفئة ولكل جهات الدولة الداعمة لهذا الحدث الجلل.

الجدير بالذكر أن ملتقى "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوى القدرات الخاصة، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.