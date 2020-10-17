الأزمات تطارد أسر النجوم.. طارق العريان يرد على ابن أصالة.. وفنانة تقتل زوجها بـ 3 طعنات

تعرض مجموعة من النجوم لأزمات وخلافات زوجية، امتدت إلى ساحات المحاكم، وكانت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين يهتمون بمعرفة تلك التفاصيل المثيرة، ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي، أبرز الخلافات والأزمات الزوجية بين الفنانين، التي انتقلت إلى ساحات المحاكم.

نشر المخرج طارق العريان، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع نجليه -من مُطلقته الفنانة السورية أصالة- «علي وآدم»، في أول رد له على انتقاد ابن الأخيرة (خالد الذهبي) له، بسبب عدم سؤاله عن طفليه بعد انفصاله عن «أصالة».

وعلق طارق العريان، على صورته مع نجليه قائلًا: «ألمع الألوان في حياتي علي وآدم»، ليقوم خالد الذهبي، بالرد عليه في التعليقات، قائلًا: «شكرًا لك على الوقت». يأتي ذلك بعدما هاجم خالد الذهبي ابن الفنانة أصاله، المخرج طارق العريان، طليقها، وذلك لعدم اهتمامه بتوءميه من اصالة. ونشر صورة مع اصالة واخويه التوءم وعلق موجها كلامه لطارق العريان: «أخبرنى. هل تقضي الوقت مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلًا حقيقيًا ". أعلم أنه اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل. لذا أسدي لي هذه الخدمة وأعدِ جدّتها لي .. وتابع حديثه قائلا: "شيء آخر ، املأ الفراغ من أجلي بسرعة كبيرة».

وتكشف هيفاء بإستمرار ما يحدث معها فى الجلسات، وكتبت مؤخرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما حدث فى الجلسة الأخيرة"، قائلة: "‏اليوم كانت جلسة بمحكمة الاسرة اللي اخينا لجأ لها ليغصبني انه متجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود". وأضافت": "محاميه فشل في تقديم الاوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود، حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمدالله". كانت الفنانة هيفاء وهبي حرصت على كشف ماحدث في أولى جلسات قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها محمد الوزيري. وكتبت عبر حسابها على تويتر: "بتاريخ 2 /6 /2020 كانت جلسة إثبات الزواج اللي رافعها م.و بمحكمة الأسرة، حضر المحامون ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !! وتابعت: "القاضي رد إن السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة وفجأة محاميه قاله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم وتأجلت لليوم". كانت الفنانة هيفاء وهبي نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تضمن رسالة موجهة الى مدير اعمالها محمد الوزيرى اتهمته خلالها بالنصب عليها. عبير بيبرس لا تزال قضية الفنانة عبير بيبرس، تحظى باهتمام كثير من النشطاء على السوشيال ميديا، بعدما قتلت زوجها إثر مشاجرة دارت بينهما فسددت له 3 طعنات بقطعة من الزجاج فى صدره وفارق الحياة فى الحال. وتزوجت عبير بيبرس، من عمرو سيد، في شهر سبتمبر من العام الماضي 2019، وظهرت مؤخرًا معه، في صورة التقطها الأخير على طريقة السيلفي، ونشرها عبر حسابه على فيسبوك، قبل 5 أشهر من قتله، وتحديدًا في شهر فبراير الماضي. وظهرت عبير بيبرس، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استخدمتها كصورة شخصية للحساب، في أخر ظهور لها قبل قتل زوجها. يأتي ذلك، بعد قرار النيابة العامة، بحبس عبير بيبرس، على ذمة التحقيقات، بعد قتل زوجها بـ 3 طعنات في الصدر والقلب، إثر مشاجرة دارت بينهما، وإهانته لها أمام الناس، بحسب أقوالها في التحقيقات. زينة وأحمد عز وتعتبر قضية الفنانة زينة والفنان أحمد عز، أشهر قضايا النجوم الزوجية، والتي أخذت وقتًا طويلًا في ساحات المحاكم، بداية من إثبات نسب الطفلين، الذي تم تأييد الحكم فيه لصالح زينة، وحتى قضية الولاية التعليمية للطفلين، التي لا زالت مستمرة. وأصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر، حكمها في الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، ضد الفنانة زينة، يطالب فيه بالإشراف التعليمي على طفليه عز الدين وزين الدين، ونقلهما إلى مدرسة أخرى، وقررت محكمة الأسرة، رفض الدعوى وإلزامه بسداد أتعاب المحاماة. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد ايدت في وقت سابق حكم أول درجة في قضية إلزام أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني "700 ألف جنيه مصري" لطفليه من الفنانة زينة "زين الدين وعز الدين" كـ مصروفات مدرسية للتوأم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزمات تطارد أسر النجوم.. طارق العريان يرد على ابن أصالة.. وفنانة تقتل زوجها بـ 3 طعنات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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