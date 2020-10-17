أصالة ورامي صبري وتامر حبيب وأحمد سعد يتراقصون في إحدى الحفالات.. فيديو

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو من إحدى المناسبات فيديو لعدة نجوم.

وظهر فى الفيديو اصالة ورامى صبرى وتامر حبيب وأحمد سعد وهم يرقصون .

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وكان قد حقق فيديو كليب "والله وتفارقنا " للفنانة أصالة 621,619 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وظهر الفنان اللبناني نيقولا معوض كـ موديل في الكليب، والذي كان من إخراج أمين درة.

وسبق أن كشفت المطربة السورية أصالة، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

وكتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

يذكر أن ظهرت حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية خاصةً بعد إعلان شقيق أصالة "أنس نصرى" إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على إنستجرام.

وكان هذا الخبر ما دفع ابنة أصالة "شام الذهبى" للرد على ما يتردد بشأن إصابة أصالة ونقل العدوى لها من شقيقها، مؤكدة عبر حسابها على إنستجرام "كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وأصالة بخير".

وأكدت شام "والدتى وأشقائى بصحة جيدة ولم تنتقل لهم عدوی کورونا من خلال أنس، بالإضافة إلى أنهم لم يجروا مسحة كورونا، حيث أكدت على أنهم لم يلتقوا بخالهما منذ فترة طويلة لأنه كان مسافرا".