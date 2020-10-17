الجمهور يبحث عن أحمد رمزي بسبب رانيا يوسف

تصدّر الفنان الراحل أحمد رمزي، مؤشرات البحث جوجل بسبب لقاء الفنانة رانيا يوسف، في برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "دوت الخليج".

وقالت رانيا يوسف، إنها كانت تتمنى التمثيل مع الفنان الراحل أحمد رمزي، مضيفة: "كان نفسي أمثل مع أحمد رمزي عشان نتشاقى ونلعب، الولد الشقي أحمد رمزي.

وكانت رانيا يوسف، قد شاركت في الجزء الأول من مسلسل "الآنسة فرح" الذي يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎ لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

وشارك في بطولة المسلسل مع رانيا يوسف، كل من أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.