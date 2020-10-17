شاهد.. حميد الشاعري يقدم الفنان يوسف آخر اكتشافته فى يا دنيا دواره

طرحت شركة "كامب" على قناتها الرسمية على يوتيوب فيديو كليب أغنية "يا دنيا دواره" للنجم حميد الشاعري والمطرب الشاب يوسف آخر اكتشافات حميد من الجيل الجديد.

وحققت الأغنية ما يقرب من ٧٠٠ ألف مشاهده فى اليوم الأول من طرحها، وهي من كلمات عنتر هلال وألحان فلكلور ومن توزيع حميد الشاعري.

"يا دنيا دواره" تعد الأغنية الخامسة التى تطرحها شركة "كامب" لألبوم حميد الشاعري "انا بابا"، والذي يضم ١٠ أغان، تعاون فيهم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم بينهم: تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجوم على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.