بعد توجيهها رسالة بشأن كورونا.. ماجي بو غصن مطلوبة على جوجل

تصدرت الفنانة ماجي بو غصن، مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد توجيها رسالة لجمهورها بشأن الكورونا، من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وقالت ماجي بو غصن: #كورونا صار بيناتنا، بعائلاتنا.. خطف ناس وأصاب ناس.. ما حدا بقا يستهتر.. عدم الوقاية وحماية النفس وغير الجريمة.. لطفك يا رب".

وتعتبر ماجي بو غصن من النجمات اللاتي يحرصن على مواكبة أحدث صيحات الموضة، كما تفضل التنوع بين مختلف التصميمات و عدم السير على وتيرة في عالم الأزياء.