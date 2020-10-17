المسافة بين الحقيقة والأحلام اسمها أفعال.. محمد عادل إمام يستعرض عضلاته فى أحدث ظهور

نشر الفنان محمد عادل إمام صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد إمام فى الصورة وهو يمارس أحد التمارين الرياضية مستعرضًا عضلاته.

وعلق محمد إمام على الصورة قائلًا: "المسافة بين الحقيقة و الأحلام أسمها أفعال خليك متحفز .. خليك مركز .. خليك متفائل#اللي_جاي_طلق _حي".

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.