المسافة بين الحقيقة والأحلام اسمها أفعال.. محمد عادل إمام يستعرض عضلاته فى أحدث ظهور

وعلق محمد إمام على الصورة قائلًا: "المسافة بين الحقيقة و الأحلام أسمها أفعال خليك متحفز .. خليك مركز .. خليك متفائل#اللي_جاي_طلق _حي".
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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.
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