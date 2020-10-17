“إشراقات ثقافية” يقدّم أمسية افتراضية حول تحديات الصحافة والإعلام

صلالة ـ الوطن:

حرصا منه على تسليط الضّوء على واقع الصحافة والإعلام بالسلطنة؛ والذي هو في الأساس جزء لا يتجزأ من واقع الصحافة العربي خاصة أو العالمي عامة. أقام مجلس إشراقات ثقافية؛ بمحافظة ظفار أمسية ثقافية بعنوان “تحديات الصحافة والإعلام ورؤيته المستقبلية” ومناقشة ما آل إليه الوضع بعد تراجع الصحافة الورقية أمام اكتساح نظيرتها الصحافة الرقمية والإلكترونية -صحافة الموبايل- كل المجالات الحياتية، والتحدّيات الّتي تواجهها الصحف الورقية لتحافظ على بقائها إلى اليوم، وإلى أي حد يمكن الرهان على قوة استمرارها. شارك في الأمسية التي أدار حوارها الإعلامي سالم العمري مدير عام إذاعة الوصال كل من الكاتب علي كفيتان، وأمين سر جمعية الصحفيين؛ طالب الضباري، ومراسل بي بي سي أحمد الشيزاوي، والصحفي يوسف البلوشي. تم في الحوار مناقشة عدة نقاط مهمّة منها؛ ما آلت إليه الأزمة الاقتصادية الّتي شهدتها الدول العربيّة منذ أكثر من خمس سنوات في حدّة تراجع الصحافة والقوّة الشرائية للإعلام. مما نتج عنه عدم توفّر السّيولة الكافية لضمان الاستمرار للصّحافة الورقيّة. وما نتج عن تراجع المؤسّسات الحكوميّة أو الخاصّة في الاستناد على الإعلان عبر الصحف الورقيّة، واعتمادها على أساليب النّشر الالكتروني عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. ولماذا تمّ اللّجوء إلى الإذاعات المرئيّة. وممارسة الحرية الإعلامية والأساليب الخاطئة والمحددة لتطبيقها، واشكالية جذب الصحافة لموظفيها بسبب المردود المالي الشحيح. والأزمة الاقتصادية التي أثرت سلبا على الصحافة بشكل عام، حيث الأزمة الوقتية بسبب جائحة كورونا والاستراتيجية بسبب أسعار النفط المؤثرة على الصحافة سلبا. وتطرق الحوار إلى أهمية أدوات العصر لتوظيف التحليل الرقمي والرصد والذكاء الاصطناعي لصناعة صحافة المستقبل وصياغة الأخبار، مع ضرورة ممارسة حرية صحفية وضرورة خروج الصحف الإخبارية لخارج السلطنة لتصبح رائجة أكثر.