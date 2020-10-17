“الثقافة والرياضة والشباب ” تشارك في الاجتماع الافتراضي لـ” الألكسو”

مسقط ـ الوطن:

شاركت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في الاجتماع الافتراضي للجنة الدائمة للثقافة العربية وذلك بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ” الألكسو” ومثل الوزارة عبدالله بن محمد الحارثي مديردائرة المنظمات والعلاقات الثقافية عضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية. تناول الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والموضوعات الثقافية المشتركة المعنية بالشأن الثقافي للدول العربية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي، من أهمها التصنيع الثقافي وإنشاء سوق ثقافية عربية مشتركة، ووثيقة الخطة الشاملة للثقافة العربية والتي بدورها تساهم في الارتقاء بالعمل الثقافي في الدول العربية والعمل على تقديم الصورة المشرقة للثقافة العربية المعاصرة، كما ناقش الاجتماع الأوضاع الثقافية في العالم العربي في ظل جائحة “كوفيد 19″ والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والخطط المستقبلية للقطاع الثقافي .

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