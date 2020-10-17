مدحت العدل: مصر بئر لا ينضب من المواهب.. وتوقعت وصوله إلى المهرجانات الدولية

وقع اختيار لجنة مهرجان مونتريال للفيلم المستقبل في كندا، على الفيلم المصري "روح أليفة" ليكون ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، في الوقت الذي تم اختياره أيضا للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان First-Time Filmmaker الذي يقام في لندن بالمملكة المتحدة.

وقال الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست، أن خصوصية وصدق أحداث فيلم "روح أليفة" جعلتني أتوقع أن يتم استقباله بحفاوة بالمهرجانات الدولية وليس المحلية فقط، وبالفعل تم اختياره للمشاركة بمهرجان مونتريال في كندا ومهرجان الفيلم الأول في لندن.

وأشاد العدل، بكتابة الفيلم للسيناريست الشابة نسمه نور الدين، وهي أيضا بطلة الفيلم، قائلا "نسمه من طالباتي الموهوبات في قسم السيناريو، ويتجسد ذلك في أحداثه التي لا تتجاوز مدته 4 دقائق، وإبداع الأحداث أنها بلا حوار مما جعلها خروجها شديد الصدق وله خصوصية خاصة تميزه، لافتا أنه دائم الدعم لتلك المواهب الحقيقية ما جعله لا يتردد في المشاركة الصوتية بالفيلم، ودعم كتابته منذ اللحظة الأولى.

وتابع العدل، قائلا "مصر بئر لا ينضب من المواهب وهذا ما أثبته هذا الفيلم الرقيق والحساس والجديد في موضوعه، مبروك لصناع العمل وننتظر الفيلم التالي بمنتهي الشغف".

تدور أحداث الفيلم حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة.

يذكر أن أحداث الفيلم تم تصويرها في يوم واحد، بطولة الفنانة الشابة نسمة نور الدين، إخراج ومونتاج محمد سرحان، كتابة وإنتاج علي قطب ونسمة نور الدين، تصوير كريم دياب، وقامت برسم البوستر الخاص بالفيلم الفنانة سما عبد الرحمن.