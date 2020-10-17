حورية بحر.. جوهرة تخطف الأنظار داخل حمام السباحة.. شاهد

شاركت الراقصة الروسية جوهرة جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "جوهرة" داخل حمام سباحة بإطلالة جذابة خلال قضاء إجازتها الصيفية وتركت شعرها المبلول منسدلا علي كتفيها.
ومن الناحية الجمالية، اختارت جوهرة مكياجا صارخا مما كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها وعلقت قائلة "حورية البحر"
يذكر أن جوهرة تحرص على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.
وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.
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