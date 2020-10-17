جومانا مراد: أنا بخير بعد ولادة التوأم.. وتجربة الإنتاج ستتكرر

كانت الفنانة السورية جومانا مراد كشفت مؤخرا عبر وسائل الإعلام أنها قامت بإنجاب توأم في أمريكا وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسل خيانة عهد رمضان الماضي وأطلقت على الثنائى إسم على وديانا.

وقالت الفنانة جومانا مراد على هامش تكريمها فى مهرجان الموضة مساء أمس بقرية السليمانية فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": أنا بصحة جيدة بعد الولادة وجاهة لتقديم أى عمل فنى هادف.

شددت على أنها خاضت تجربة الإنتاج فى مسلسل مدرسة الحب 3 الذى ضم العديد من النجوم العرب والأتراك ولاقى نجاحا كبيرا مضيفة أنها سوف تقوم بتكرار تلك التجربة مجددا فى الأعمال الفنية القادمة.