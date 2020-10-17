أكدت الفنانة السورية جومانا مراد، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أنها بصحة جيدة عقب ولادتها توأم فى أمريكا فى الآونة الاخيرة مشيرة إلى أنها جاهزة لأداء أى عمل سينمائى أو درامي.
كانت الفنانة السورية جومانا مراد كشفت مؤخرا عبر وسائل الإعلام أنها قامت بإنجاب توأم في أمريكا وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسل خيانة عهد رمضان الماضي وأطلقت على الثنائى إسم على وديانا.
وقالت الفنانة جومانا مراد على هامش تكريمها فى مهرجان الموضة مساء أمس بقرية السليمانية فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": أنا بصحة جيدة بعد الولادة وجاهة لتقديم أى عمل فنى هادف.
شددت على أنها خاضت تجربة الإنتاج فى مسلسل مدرسة الحب 3 الذى ضم العديد من النجوم العرب والأتراك ولاقى نجاحا كبيرا مضيفة أنها سوف تقوم بتكرار تلك التجربة مجددا فى الأعمال الفنية القادمة.
يذكر أن مسلسل مدرسة الحب 3 ضم مجموعة كبيرة من النجوم في الوطن العربي وتركيا على رأسهم جومانا مراد وبولنت إينال ومراد يلدريم ومصطفى قمر وأمير كرارة ومي سليم وطلال مارديني ويزن السيد ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج تامر إسحق وليث ربايعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جومانا مراد: أنا بخير بعد ولادة التوأم.. وتجربة الإنتاج ستتكرر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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