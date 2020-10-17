سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بمكياج بسيط.. شاهد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وخطفت غادة عبد الرازق الأنظار إليها ببعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها. وتركت غادة عبد الرازق شعرها منسدلا على كتفيها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين. ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

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