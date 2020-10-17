المطرب العالمي Akon بطل فيلم موسيقى عربي إنتاج أنس الدبساوي

يستعد مطرب الراب الشهير Akon للمشاركة في فيلم موسيقي عربي سيكون من بطولته خلال الفترة المقبلة.
وتعاقد المنتج ورجل الأعمال الشهير أنس الدبساوي مع المطرب Akon للمشاركة في بطولة فيلم "ميوزيكال" سيشارك فيه أيضا الفنان الكوميدي السعودي ناصر القصبي ومجموعة من أبرز النجوم.
ومن المنتظر أن يشارك في العمل مجموعة من النجوم والفنانين العرب وتحديدا من مصر، وسيتم الإعلان قريبا عن أبطال العمل خلال الايام القليلة المقبلة.
كان Akon، شارك الفنان تامر حسني إحياء حفل غنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في شهر فبراير الماضي، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.
وكشف الفنان تامر حسني عن سر مشاركته في دويتوهات مع مطربين أجانب، قائلا إن الهدف الرئيسي من ذلك أن يجعل المطربين العالميين يغنون بالعربي، وليس السعي وراء العالمية أو الشهرة.
وقال تامر حسنيفي لقاء متلفز: "قدرت أخلي Akon يغني بالعربي و Snoop Dogg يلبس جلابية وقال سلام عليكم"، مضيفا: "فضلت وراهم لحد ما نطقوا لغتي ومش هنفضل طول عمرنا احنا اللي بنتأثر".
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