هاجر الشرنوبي تشارك في أول بطولة جماعية لمسلسل بيت الطالبات

انضمت الفنانة هاجر الشرنوبي، رسميا لمسلسل 'بيت الطالبات' وتعتبر اول بطولة جماعية لها.

وأكدت هاجر، أنه دور مفاجأة للجمهور وأنها من ضمن الأبطال الرئيسين حيث يدور المسلسل حول فكرة اربع بنات والمسلسل اجتماعي.

"بيت الطالبات" بطولة الفنانين وفاء عامر، دينا، آيتن عامر، وهاجر الشرنوبي ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويتكون من 60 حلقة، ويناقش قضايا الفتيات المغتربات، اللاتي يلجأن إلى العيش في القاهرة، لكي يكملن دراستهن في الجامعة، أيضا يستعرض العمل أهم المواقف والمشاكل التي يتعرضن لها.