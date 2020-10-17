ندى بسيوني ناعية والدة الشهيد منسي: أنجبت بطلا وتلحق به إلى جنة الخلد

نعت الفنانة ندي بسيوني والدة الشهيد "أحمد المنسي"، التي وافتها المنية مساء اليوم.
وكتبت ندي بسيوني عبر صفحتها علي انستجرام: "وفاة والدة البطل الشهيد أحمد منسي ، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته أنجبت بطلا وتلحق به إلى جنة الخلد بإذن الله".
وتُوفيت والدة الشهيد أحمد صابر المنسي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة في العاشر من رمضان.
وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن السيدة "سناء" والدة الشهيد المنسي كانت تعاني من بعض الأمراض، وتم حجزها بالمستشفى الجوي، ولقيت ربها داخل المستشفى.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة من مسجد التوحيد وتشييع الجثمان بمقابر العائلة بمدينة العاشر من رمضان.
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