عمرو عرفة داعمًا الأهلى أمام الوداد: امسح الخطأ من أجل الأخوة

حرص المخرج عمرو عرفة، على دعم النادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة فى التاسعة مساء اليوم، أمام الوداد الرياضى المغربى، فى مباراة ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكتب عمرو عرفة عبر حسابه على موقع تويتر، "امسح الخطأ .. من أجل الإخوة ولا تمسح الأخوة

من أجل الخطأ ‎#صباح_الخير ‎#يلا_يا_اهلي "

ويواجه الأهلي منافسه الوداد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي البطولة القارية، على أرضية استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وتستحوذ مواجهات الأهلي والوداد على النصيب الأكبر لنادي القرن أمام الفرق المغربية، بعدما بلغت 8 مباريات، فيما التقى الأهلي الرجاء في 6 مباريات، ومواجهتين أمام «جمعية الحليب والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني»، ومواجهة واحدة للأهلي أمام فريق الجيش الملكي.

سجل الأهلي 23 هدفًا في شباك الفرق المغربية من خلال 17 لاعبًا، وكانت كلمة الافتتاح عن طريق طاهر أبو زيد، لاعب الأهلي السابق، عندما سجل هدف الأهلي الأول في شباك جمعية الحليب، فيما كان آخر من سجل للأهلي في شباك الفرق المغربية مؤمن زكريا، لاعب الفريق الحالي.

أكبر فوز للأهلي أمام فرق المغرب عندما فاز على جمعية الحليب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس نسخة 1984.

استقبلت شباك الأهلي 20 هدفًا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات، ولم ينجح لاعبوه في التسجيل أمام فرق المغرب على مدى 6 مباريات.

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