أنصح الناس تروح تتفرج.. نورهان تروج لمسرحية اللوكاندة.. صور

نشرت الفنانة نورهان، صورا بصحبة النجم اشرف عبد الباقي بعد عرض مسرحية "اللوكاندة" ،وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتبت نورها معلقًة علي الصور :"مسرحية جميلة و ناسها اجمل .. (اللوكاندة ) علي مسرح الريحاني اللي كمان كان مبهر بالنسبة لي بعد التجديدات اللي عملها الاستاذ اشرف عبد الباقي ... انصح كل الناس تروح تتفرج..شكرا استاذ اشرف عبد الباقي و البنوتة الحلوة نجمة المستقبل ان شاء الله @medrona_selim و مع احلي صحبة @marwamaher77 @adhamm"

ويقدم أشرف عبدالباقي المسرحية بشكل مختلف عما سبق من تجارب، والتي ستكون عبارة عن "سيت كوم" مسرحي يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، المسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض سيشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح.

وبدأ عرض المسرحية بداية من الأسبوع الماضي على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

مسرحية اللوكندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة إخراج اشرف عبدالباقي.

وكان احدث أعمال الفنان أشرف عبد الباقى مسرحية "صباحية مباركة" والذى قام ببطولتها على ربيع واوس اوس.

ويشار إلى أن أشرف عبد الباقى قدم مسرح مصر لمدة 6 مواسم، وشارك في بطولته مصطفى خاطر، ويزو، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن، مصطفى بسيط، وعدد كبير من الوجوه الشابة.