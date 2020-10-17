بعد اختياره للمشاركة بمسلسل الاختيار 2.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد مكي

نشر الفنان أحمد مكي صورة جديدة له من خلال خاصية "استوري" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد مكي داخل سيارته بإطلالة كاجوال يرتدي تيشيرت احمر ونظارة شمس وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه"

ويشارك الفنان احمد مكي والنجم كريم عبد العزيز، في السباق الرمضاني المقبل 2021 بمسلسل "الاختيار 2"

وأعلن مؤخرا المنتج تامر مرسى رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مؤلف الجزء الثانى من مسلسل الاختيار والذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز.

وتم توقيع العقد مع المؤلف هانى سرحان ليتولى مهمة كتابة الجزء الثانى من الاختيار ويتولى مهمة الإخراج بيتر ميمي، وجار اختيار باقى عناصر العمل.

كانت احدث أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى حول حلقات منفصلة متصلة يناقش فيها قضايا اجتماعية حول العلاقات الزوجية وفكرة الصراع بين الرجل والمرأة.