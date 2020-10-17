نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية: وزيرة الهجرة تنظم زيارة للطلاب المصريين بالخارج لاكتشافات سقارة أصالة ورامي صبري وتامر حبيب وأحمد سعد يتراقصون في إحدى الحفلات.. فيديو على أنغام أغانى عمرو دياب.. ليلى علوى تتراقص فى الحفل الأخير لـ الهضبة التاسعة يا أهلي.. جمهور القلعة الحمراء يشعل تويتر قبل مباراة الوداد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. وفد الطلاب المصريين بالخارج يزور اكتشافات سقارة..أصالة ورامي صبري وتامر حبيب وأحمد سعد يتراقصون في إحدى ا... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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