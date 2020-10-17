لماذا غاب عادل إمام عن جنازة وعزاء نجم جيله الفنان محمود ياسين؟

عزاء الفنان محمود ياسين تواجد فيه جمع كبير من نجوم الوسط الفني والشخصيات العامة لكن قد غاب عنه أحد كبار نجوم مصر وهو الفنان عادل إمام الذي أعتاد السنوات الماضية على تقديم واجب العزاء لأسر زملائه من النجوم الكبار، فلماذا غاب عادل إمام عن جنازة وعزاء محمود ياسين؟

عادل إمام يغيب عن جنازة وعزاء محمود ياسين

عادل إمام من النجوم الذين عرف عنهم حرصهم على الظهور والتواجد في جنازة وعزاء أي من زملاء جيله أو من كبار النجوم، حيث كان الفنان المصري الكبير في مقدمة المتواجدين في جنازة الفنان نور الشريف، و عزاء الراحل محمود عبد العزيز، وأخيرا الفنان عزت أبو عوف الذي تواجد أيضا في عزائه الذي أقيم في شهر يوليو 2019، لكن غياب الزعيم عادل إمام عن حضور جنازة وعزاء أحد كبار النجوم في مصر وهو الفنان محمود ياسين أثار تساؤلات الكثيرين عن سبب هذا الغياب والاكتفاء بتواجد نجله المخرج رامي إمام الذي حضر وقدم العزاء لكل من السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض زوج الفنانة رانيا محمود ياسين.

هل كورونا السبب في عدم حضور الزعيم أم خلافه مع الراحل محمود ياسين؟

عادل إمام لم يظهر خلال عام 2020 في أي عزاء أو جنازة أقيمت لزملائه من النجوم على الرغم أن هذا العام يعتبر من الأعوام الحزينة على الوسط الفني حيث رحل كل من الفنان حسن حسني، والفنانة رجاء الجداوي، ونادية لطفي، وقد اعتبر البعض أن سر هذا الغياب يعود إلى أزمة فيروس كورونا التي تفاقمت مع بدايات هذا العام وزادت بشكل واسع، مما تسبب في وضع الزعيم وأسرته إجراءات إحترازية لمنعه من التواجد في الأماكن المزدحمة حرصا على سلامته، بينما استبعد البعض الآخر أن تكون أزمة الزعيم السابقة مع الفنان محمود ياسين وانسحاب الأخير من المشاركة في مسلسل "صاحب السعادة" دوت الخليج السبب نظرا لأن الثنائي قد التقى كل منهم بعد ذلك ولم تظهر أي علامات لهذا الخلاف، كما أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين عن اطمئنان الفنان عادل إمام على صحة والدها أثناء مشاركتها معه في بطولة مسلسل "فلانتينو" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

مرض الفنان عادل إمام

عادل إمام قد واجه كذلك العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية منها تعرضه لأزمات صحية متتالية تسببت في تأخر تصوير مسلسل "فلانتينو" لكن نجله المخرج رامي إمام قد ظهر عبر حسابه على "انستجرام" ونشر صور لوالده من كواليس العمل ونفى ما تم تداوله عن صحة والده، ويعتبر "فلانتينو" هو آخر الأعمال الفنية التي شارك في بطولتها الفنان عادل إمام وشاركه البطولة فيه كل من الفنانة دلال عبدالعزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد الكيلاني، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.