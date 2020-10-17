فيديو حمادة هلال يبكي ويحكي عن الأيام الأخيرة في حياة والدته بعد إصابتها بالسرطان

الفنان حمادة هلال بكى بشدة عندما شاهد صورة والدته الراحلة ودعا لها بالرحمة قائلاً إن والدته صبرت وتحملت العديد من الصعاب فى الحياة وحافظت على الأسرة وقامت بتربيتهم جيدا وتحملت الكثير حتى يتعلمون، جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة المصرية مع المذيع عمرو الليثي.

حمادة هلال يكشف أسرار الأيام الأخيرة في حياة والدته

وبحسب بيان رسمي صادر عن البرنامج، قال الفنان حمادة هلال :"تعلمت من أمي كيف احافظ على النعمة وأحمد الله على الستر، وكيف أصبر على المرض ، وفى أحد الأيام وجدت ورم عند أمي وعلمت أنه السرطان ولم أبلغها بالمرض ، وروحت عملت العينة وبالفعل تأكدت من انتشار المرض لديها، وهي صبرت كثيراً على المرض وكانت وصيتها لي أن أحافظ على إخواتى وزوجتي ، وأنا حتى الآن أعيش بدعوتها، فالام سند ولا تتعوض".

ووجه حمادة هلال رسالة للأبناء بألا يجعل الدنيا تشغله عن رعاية أمهاتهم، وتابع أن والدته طول الوقت كانت تصلي وتدعو له ، وأضاف:"حتى فى أخر أيامها رجعت لها صحتها بخفة دمها وروحها الطيبة ، ولكنني شعرت أن أمي فى أخر لحظاتها وجهزت الكفن وحتى تكلمت مع والدتي فى اللحظات الأخيرة وتوفها الله وأبعث لها برسالة أن يجمعنى الله بها فى الجنة".

مهنة حمادة هلال قبل الشهرة

وتحدث حمادة هلال خلال لقاءه ببرنامج "واحد من الناس"، على شاشة قناة الحياة ، عن بدايته، وتابع :" والدي في أثناء فترة الإجازة كان يتركني أعمل ولكنني لم أمكث في أي مهنة لفترة طويلة، ومن ضمن المهن التي جربتها نقاش وسباك ومبلط سيراميك وأكتر شغلانة استمريت فيها محل كباب وكفتة".

أول أجر لحمادة هلال وهديته لوالدته

وأوضج:"قمت بالغناء فى الأفراح في منطقة سكني في البداية ، وكان عندي طموح أن أخرج من المنطقة، وعندما مرض والدي كان خايف علي من الاستمرار فى هذا الطريق لأنني كنت أعود متأخرا، ثم بدأت التوجه للعمل مع شركات الإنتاج، حيث قابلت الملحن قابلت حسن إش إش في شارع محمد على واستمع الى صوتي وقالى هاخدك ونروح لحميد الشاعرى ، وبالفعل استمع لي وتم التعاقد مع شركة هاى كواليتي، وفيما يتعلق بأول أجر حصلت عليه على الإطلاق كان خمسة جنيهات مصرية واشتريت به حجابا لوالدتي".