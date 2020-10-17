مخرجة لبنانية توثق رحلة انتصارها على مرض السرطان في أغنية جديدة..بالفيديو

بالتزامن مع الشهر الوردي، والتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قدمت ليليان بستاني المخرجة اللبنانية فيديو كليب جديد يحمل عنوان "من كم شهر"وثقت من خلاله مراحل محاربتها لمرض السرطان وكيف استطاعت أن تتغلب عليه، كما وجهت أكثر من رسالة إلى محاربي هذا المرض ودعتهم لعدم الاستسلام في مواجهته، حيث طرحت قصتها في كليب جديد بالتزامن مع الشهر الوردي، شهر التوعية من المرض.

ليليان بستاني توثق رحلة علاجها من السرطان

ليليان بستاني نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو كليب "بعنوان "من كم شهر" الذي اعتبرته رسالة إلى كل محاربي مرض السرطان في الشهر العالمي لمحاربته من أجل إعطائهم الأمل في مواجهته والتصدى له، الأغنية الجديدة التي أطلقتها ليليان بستاني كشفت عن حجم المعاناة التي مرت بها خلال مرحلة علاجها وإصرارها على عدم الاستسلام، وقد احتوى الفيديو على أكثر من صورة للمخرجة اللبنانية أثناء تلقيها العلاج داخل المستشفى وقد علقت علي الفيديو قائلة: "من كم شهر تجربة أنا عشتا وحبيت شاركن فيا".

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رسالة ليليان بستاني لمحاربي السرطان

ليليان بستاني وجهت كذلك في نهاية الأغنية رسالة لجميع محاربي مرص السرطان دعت من خلالها إلى عدم الإنكسار أمام المرض فكتبت: "كرمال كل إنسان جرب السرطان يهزمو ويحفر بقلبو الوجع والضعف والإنكسار بقلو لا تخلي الاستسلام يكون خيار خلي التحدي بالإيمان يحتم الانتصار"، أغنية "من كم شهر" دوت الخليج من كلمات مطانيوس أبي حاتم، وألحان وتوزيع جان كيروز، كما وجه العديد من النجوم رسائل الدعم للمخرجة اللبنانية التي واجهت خلال السنوات الماضية مرض السرطان حتى أعلنت انتصارها عليه فكتبت الفنانة فرح بيطار تعليقا على الفيديو الذي نشرته المخرجة اللبنانية فكتبت: "سلامة قلبك، انت امرأة رائعة"، كما كتبت الفنانة يمنى بو حنا: "ليليان انتى أقوى من القوة!تحيا لوجعك ومعركتك وانتصارك بحبك كتير"، كما كتبت الفنانة جومانا شمعون رسالة دعم لليليان بستاني قالت فيها: "يا حبيبة قلبي وجعنى قلبي من البكى وكبر كتير لأنك كنت قوية صبورة ومؤمنة تحديتي بكل إيمان، محبة الله ما تركك، سلامة قلبك الحلو".

آخر أعمال المخرجة اللبنانية ليليان بستاني

ليليان بستاني قدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال الدرامية والتي كان آخرها إخراج مسلسل "غربة" الذي عرض خلال هذا العام وشارك في بطولته كل من الفنان كارلوس عازار، وفرح بيطار، وسام حنا، سامي أبو حمدان، مايا السبعلي، كميل يوسف، والعمل من تأليف ماغي بقاعي، وكانت المخرجة ليليان بستاني قد توقفت خلال السنوات الماضية عن تقديم أعمال درامية بسبب مرضها حيث قبل أن تبدأ في تنفيذ مسلسل "غربة" قدمت مسلسل "صمت الحب" وذلك في عام 2017.