نيللي كريم تبكي مع وفاء الكيلاني وتتحدث عن الخيانة وسبب فشل زيجاتها ..بالفيديو

نيللي كريم حلت ضيفة مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" المعروض على على قناة ‪dmc، وتحدثت عن طفولتها ووالدها وأسباب فشلها بالزواج، وتطرقت الى ربط الجمهور بينها وبين أدوار النكد فيما انهارت بالبكاء مع بداية الحلقة.

نيللي كريم تبكي مع وفاء الكيلاني

النجمة المصرية نيللي كريم انهارت بالبكاء عقب عرض تقرير في البرنامج عن سيرة حياتها بصوت وفاء الكيلاني، وقالت نيللي كريم انها بكت لتأثرها بصوت وفاء أثناء عرض شريط حياتها ، وعبرت عن رفضها لتجسيد سيرة حياتها في عمل فني معتبرة بأن حياتها الشخصية تخصها وحدها وملك لها قائلة " أفضل حياتي الشخصية تفضل لنفسي ومحدش يعرفها".

وأهدت سيرتها لوالدها بكونه توفي قبل ان يلمس نجاحاتها واختارت عنوان سيرتها "بنت اسمها ذات"، وتمنت لو كان والدها متواجداً معها معربة عن افتقادها له وقالت "ياريت بابا كان موجود جنبي ويشوف نجاحي... اتعودت أكون ظهر نفسي واعتمد على نفسي وكنت دلوعة بابا ولما يسألوني وأنا صغيرة تحبي تتجوزي مين؟، أرد عليهم اتجوز حد زي بابا، وخدت منه روحه وملامحه المصرية، وأهدى سيرتي لوالدي لانه ملحقش يفرح بيا وبكل نجاحاتي".

زيجات نيللي كريم وتعرضها للخيانة

الفنانة نيللي كريم تحدثت عن زيجتيها وقالت بأنها تزوجت في عمر الـ 17 عاماً من دون معرفة أهلها، وعندما علمت والدتها بالأمر "لطمت بالروسي"، مشيرة الى ان الفرق بينها وبين زوجها حينها كان 10 سنوات واستمرت زيجتهما لنحو 9 سنين.

وعما اذا كانت أخطأت في خيارات زواجها وندمها على ذلك أكدت نيللي كريم بأن " "كل فترة ليها جنونها، وأحلى حاجة جاتلي في الدنيا أولادي، ومفيش فرق بين حب الطيش وحب النضج، الاتنين كنت مجنونة فيهم، والجواز قسمة ونصيب وملهوش كتالوج وزي البطيخة يا تطلع حمرا يا قرعة".

وعن أسباب طلاقها في زيجتيها السابقتين قالت بأن الطلاق وقع بسبب اختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة، ولم تنكر في نفس الوقت حصول خيانة زوجية، ولفتت الى أنها لم تعد ترغب في الزواج وكرهت الرجال حيث قررت بأن تعيش لنفسها قائلة "مفيش أحسن من حب الذات"، مع الإشارة الى أن لقاء نيللي كريم في البرنامج كان قد تم تسجيله قبل تعرفها على خطيبها الحالي وإعلان خطوبتها من رجل الأعمال إسلام عمر قبل أشهر ماضية.

نيللي كريم قالت بأنها تتعامل مع أزواجها السابقين لتربية الأبناء، وأشارت الى أن ابنائها الأربعة يعيشون معها، وتخاف على سيليا الأكبر بشكل أكثر من ابنتها كندة، فهي تشبهها في بعض التصرفات لذلك تقلق عليها بأن تكون مثلها وتقع في أخطائها.

نيللي كريم والنكد في حياتها

من ناحية ثانية، أكدت نيللي كريم بأنها لا تزعل او تغضب عند ربط اسمها بالنكد بسبب عدد من الأعمال التي قدمتها سابقاً وقالت بأنها تسعد كثيرا وتضحك حينما ترى "الكوميكس" الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي.

على صعيد فني، تستعد النجمة نيللي كريم لتقديم مسلسل درامي ينتمي لنوعية الأكشن والرومانسي للعرض فى شهر رمضان المقبل والذي يكتبه مدحت العدل، كما تتحضر لبطولة فيلم "بمية وش" بعدما تم تحويل المسلسل الى فيلم بدلاً من عرض جزء ثان منه.